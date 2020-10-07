女星何如芸當年嫁入豪門羨煞他人，婚後與花蓮美侖飯店董事王敏錡生了2子，外界多以為她成為幸福多金的富太太，沒想到16年後竟婚變，她與王敏錡大放對方黑料互撕，離婚官司仍在進行中，她最近上節目，吐露其實壓抑忍耐了16年，揭為何等這麼久才離婚的真實原因。

何如芸日前爆出婚變，與王敏錡撕破臉打離婚官司，調解了4次無法達成共識，而她也早一步復出拍戲，尋求經濟獨立，近日她作客《單身行不行》節目，表示請了婚姻專業律師賴芳玉幫忙處理，泣訴妹妹力挺到底，不惜拿房子抵押籌纏訟費用，讓她非常感動，透露妹妹只是一個普通上班族，「那房子是她的所有，有家人真好！」。

而這麼多年來，外界多認為她進了豪門爽過生活，何如芸則說，其實前婆家觀念相當傳統，當年就不不開心她演戲拋頭露臉，她才會婚後淡出，在家乖乖相夫教子，但也因為放棄了工作，連私房錢都沒有，何如芸直言：「這一路很辛苦」。

至於她結婚後不久，老公就爆出緋聞，似乎不是一段好姻緣，加上如今景況，外界納悶何如芸為何不當時就離一離？她則表示10年前一雙兒子年紀還太小，但也感謝這10多年來自己忍住了，才有辦法累積跟孩子之間的回憶，所以即使直到現在才離婚，她仍覺得「太值得了」。

(中時新聞網)