一名女網友於自家經營的臉書粉專長文寫下，日前她與家人在饒河夜市看見一家人擺攤，卻看到令她相當震撼的畫面，她表示他們要離開時，已近凌晨12時了，一名國小男童就靜靜地躺在父親的懷裡入睡，而父親的眼神不時透露著疲憊、無助之感，但仍不敢鬆懈，一邊守著攤子，讓她看了非常地心疼，貼文曝光後，已有2千名網友分享，另也有不少人也前往用行動支援，讓人看了真的非常暖心。

原PO表示4日晚間，他們赴饒河夜市時，便撇見一名國小男童坐在地面顧著攤子，而父親則是坐在輪椅上，他們賣著一袋袋的馬鈴薯、地瓜及野薑花，當下便跟他們買了一些。隔日他們又再度前往饒河夜市，接近凌晨12時準備離去時，又看見了這對父子，但這次的畫面卻讓他相當震撼，只見國小男童就躺在父親的懷裡，父親的眼神帶著疲憊及無奈，眼前還有一些尚未賣完的馬鈴薯及花。

原PO非常有愛心買了非常地多，但她將所見分享，並希望更多的人能夠伸出援手。（圖／翻攝自Hello Cindy）

原PO買了一些花後，進一步得知，他們一家人大老遠從三芝至饒河夜市擺攤，攤上的地瓜、馬鈴薯都是自己耕種，每袋只賣100元。原PO當下很想將剩下未賣完的全部買回，但就怕此舉會傷了他們的自尊心，也不敢問得太多，只得知他們只有在假日時在會擺攤。

據悉，有知情的網友向原PO表示，這對父子常常擺攤至深夜1點多，若不是警察驅趕，可能會更晚離去，而這貼文曝光後，轉貼分享數也有逾2千名網友轉發，留言處更有不少網友表示，也用行動前去支援這對父子，希望能幫助他們早早回家。

(中時新聞網)