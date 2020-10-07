前總統李登輝奉安禮拜今天在五指山國軍示範公墓舉行，國慶籌備委員會祕書長陳宗彥上午在臉書也貼出，今天在國慶牌樓也同步追思永遠的阿輝伯。

前總統李登輝奉安禮拜，除了全國公務機關下半旗，因適逢國慶，慶籌會也有特別安排。

陳宗彥在臉書說，「民之所欲長在我心」，今天是台灣民主之父的阿輝伯李前總統安眠五指山的日子，除了全國降半旗懷念，今天也在國慶牌樓追思永遠的阿輝伯，願上帝恩典與我們同在！

(中時 )