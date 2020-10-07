李登輝安眠五指山 國慶牌樓同步追思 09:402020/10/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶牌樓追思李登輝(陳宗彥臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝奉安禮拜今天在五指山國軍示範公墓舉行，國慶籌備委員會祕書長陳宗彥上午在臉書也貼出，今天在國慶牌樓也同步追思永遠的阿輝伯。 前總統李登輝奉安禮拜，除了全國公務機關下半旗，因適逢國慶，慶籌會也有特別安排。 陳宗彥在臉書說，「民之所欲長在我心」，今天是台灣民主之父的阿輝伯李前總統安眠五指山的日子，除了全國降半旗懷念，今天也在國慶牌樓追思永遠的阿輝伯，願上帝恩典與我們同在！ (中時 ) #李登輝 #慶籌會 #陳宗彥 #國慶牌樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨連假餐飲吃香 04:102020/10/06 時尚消費 台中百貨雙雄 周年慶超吸金 04:102020/10/06 產業．科技 昌鴻颱風增胖中 最高機率路線曝 國慶2地區有大雨 08:252020/10/06 生活 府化身燈塔 國慶光雕秀今晚登場 04:102020/10/06 政治要聞 國慶反彈行情 看法趨保守 04:102020/10/06 財經要聞 張榮豐：李登輝堅持反共為子孫留下淨土 19:172020/10/06 政治 李登輝奉安禮拜明舉行 公務機關降半旗一天 21:402020/10/06 政治 響應10月11日世界女孩日 麗寶樂園馬拉灣女生免費 04:102020/10/06 投資理財 台股開漲近百點 指數同步站上月線及季線 09:142020/10/06 財經 故總統李登輝奉安 今明交管 04:102020/10/06 地方新聞 政治熱門新聞 川普手握2張王牌？台美國專家預測驚人結局 - 政治 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 韓國瑜走了高雄空蕩蕩 議員曝慘況：真的很平靜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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