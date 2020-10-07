美國總統川普確診新冠肺炎，住院四天後就出院，引發各界關注，重症暨胸腔醫師黃軒則引述國際研究分析其恢復後，出現肺功能障礙的機率，若川普是輕症將有42.5%的機率出現肺功能障礙、重症則有75.6%的可能性，並羅列出新冠六種症候群及使用呼吸器的機率，提醒年長與肥胖是危險關鍵。

黃軒表示，「咳嗽、發燒和嗅覺喪失」一般被視為新冠肺炎的三大症狀，但為了弄清特定症狀是否傾向於同時出現以及與疾病進展之間的關係，研究大數據分析出「六種類型和使用呼吸器的機率」。

一、不發燒的「流感」

用呼吸器比率：1.5%

症狀：偏頭痛、嗅覺喪失、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、胸痛、不發燒。

二、發燒的「流感」

用呼吸器比率：4.4%

症狀：偏頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、喉嚨痛、聲音嘶啞、發燒、食慾不振。

三、胃腸道

用呼吸器比率：3.3%

症狀：偏頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、腹瀉、嗓子痛、胸痛、無咳嗽。

四、一級嚴重（ 疲勞 ）

用呼吸器比率：3.3%

症狀：偏頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、發燒、聲音嘶啞、胸痛、疲勞。

五、二級嚴重（意識混亂）

用呼吸器比率：3.3%

症狀：偏頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音嘶啞、嗓子痛、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛。

六、三級嚴重（腹腔和呼吸道）

用呼吸器比率：19.8%

症狀：偏頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音嘶啞、嗓子疼、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛、呼吸窘迫、腹瀉、腹痛。

黃軒補充說明，組別6中幾乎一半的患者都得住院治療。而組別1中卻僅有16％才需住院。而老人、慢性疾病患者、肥胖和肺病患者，多是呈現在組別4、組別5和組別6。

黃軒指出，川普年紀較長，又有肥胖問題，先前確診後難掩疲態，更曾有報導指出他呼吸困難，而這些症狀都屬於組別6的三級嚴重症候群的症狀，其中將近五成的患者必須要住院，另根據美國廣播公司的報導，川普還曾有發燒、畏寒和咳嗽的症狀。

黃軒表示，臨床上有部分重症患者病發時，會先「感到刺骨的寒意 」並伴隨全身性的痠痛，嚴重還可能出現幻覺，而這些都是呼吸衰竭前的重症表現之一。若川普有這些症狀的話，就要小心了。另外，即便川普的症狀改善了，仍要小心後遺症。

川普住院治療4天後，昨已出院回白宮。黃軒引述國際期刊論文研究，感染新冠病毒出院30天後，測確診患者的影像和肺功能情況，其中54.3%的人，其電腦斷層掃瞄仍發現異常，即便再出院當天仍有83.3%的人電腦斷層掃描出現異常，包括毛玻璃的肺、肺纖維化等。

黃軒補充，康復1個月後的患者，有75.4%的人仍存有肺功能障礙，不因影像恢復正常，肺功能就恢復正常！依國際期刊論文的資料，川普若是輕症，恢復後仍有42.5%的機率會肺功能障礙；若是重症恢復的話，則有75.6%的可能會有顯著的肺功能障礙。

【本文獲黃軒醫師授權】

(中時新聞網)