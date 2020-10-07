繼香港國安法6月30日公告實施後，澳門特別行政區公報6日刊登行政法規《司法警察局的組織及運作》，澳門司法警察局新增保安廳，專責國家安全、反恐、維護網絡安全等工作，將於10月12日起生效。

中國新聞網報導，澳門特區行政會表示，已通過並將於10月12日生效的法律《修改第5／2006號法律〈司法警察局〉》，將危害國家安全的犯罪列入司法警察局的專屬職權。

為配合這項法律的實施，澳門特區政府重新制定《司法警察局的組織及運作》行政法規，使司法警察局能在維護國家安全、應對恐怖主義犯罪、網路犯罪工作上有完善的架構制度及作出更迅速的反應，提升整體執法效率。

根據法規，司法警察局將增設保安廳及其轄下部門，包括國家安全情報工作處、國家安全罪案調查處、國家安全行動支援處、國家安全事務綜合處、恐怖主義罪案預警及調查處、網絡安全處，專責維護國家安全、反恐、維護網絡安全等工作。

此外，因應司法警察局承擔的職責及組織架構均有所擴大，將增設一名副局長，按新增部門而設立相應的主管職位，並調整司警局的人員編製，現行編製下再增加7人。

(旺報 )