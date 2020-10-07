南韓女子天團TWICE，9/16發行第3張日語精選專輯《#TWICE3》後，即將在10/26火速回歸發行韓文專輯，行程滿檔。近日迎來出道5週年的她們，特別在官方頻道中錄製影片感謝一路支持的粉絲，子瑜也再次曬出「泳裝辣照」回饋粉絲，吸引超過70萬人點閱。

TWICE出道短短幾年，便憑著清純甜美的形象及輕快的舞曲成功吸引海內外粉絲的喜愛，甚至曾在日本、曼谷、馬尼拉等地舉辦多場巡迴演唱會並創下驚人的銷售量，打破過去韓國女團在日本發行專輯的首日銷售紀錄，讓她們活動、代言廣告不斷，人氣直衝天際。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE JAPAN OFFICIAL（@jypetwice_japan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 上午 2:41 張貼

即將迎接出道5週年紀念的TWICE，近日也舉辦了出道5週年演唱會《ONCEWITHTWICE》，並在官方YouTube頻道上分享出成員出道5年來的感謝影片。其中，穿搭風格較為休閒保守的子瑜，在影片中罕見曬出「正面泳裝辣照」，在水中與成員MOMO一起秀出美腿與纖細蠻腰，吸引粉絲的目光。

TWICE子瑜慶出道5週年脫了「超辣泳裝正面照」曝光引暴動（圖／YouTube）

事實上，先前子瑜便曾在IG上曬出彈出水面的背面照，讓粉絲們猜測到底是誰露出纖腰蜜桃臀，如今答案揭曉也讓子瑜的名字再度登上熱搜話題。

TWICE子瑜慶出道5週年脫了「超辣泳裝正面照」曝光引暴動（圖／YouTube）

(中時新聞網)