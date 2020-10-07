NVIDIA（輝達）與AWS將XR串流技術的未來帶到雲端環境。NVIDIA宣布將可在Amazon EC2 P3 及G4執行個體上使用NVIDIA CloudXR平台，此平台支援NVIDIA V100和T4 GPU，讓雲端用戶可以將高品質的沉浸式體驗內容，以串流播放的方式傳到遠端的虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）裝置上。

CloudXR平台包括NVIDIA CloudXR軟體開發套件、NVIDIA 虛擬工作站軟體和NVIDIA AI SDK，搭配易於攜帶的多合一XR頭戴式裝置，就能欣賞到栩栩如生的繪圖畫面。XR（延展實境）是 VR、AR和MR（混合實境）三項技術的統稱。

專業人士現在能夠透過雲端串流傳輸資料，並輕鬆地從任何地方設定、擴展和進行沉浸式體驗，無需再被受限於昂貴的工作站或外部VR追蹤系統上。

CloudXR 這類先進工具不斷推出，為更強大的協同作業、簡化工作流程和逼真畫面的虛擬環境打下基礎。XR解決方案也為加入更多人工智慧（AI）特性和功能，創造出新的可能性。

許多製造、媒體與娛樂、醫療等產業的早期試用客戶及合作夥伴透過CloudXR平台，將逼真的繪圖畫面與易於攜帶的無線頭戴式顯示器兩相結合，讓沉浸式體驗變得更美好。

Lucid Motors日前發表了強大又高效率的新款電動車Lucid Air，用戶可以透過ZeroLight平台的客製化執行內容來體驗。Lucid Motors在CloudXR平台上開發出的虛擬設計展示間，正是從 AWS上以串流播放的方式傳輸資料，讓購物者可以進入展示間，見識 Lucid Air 的先進功能。

Lucid Motors數位互動行銷部門總監Thomas Orenz表示，NVIDIA CloudXR讓全世界的人們都能在沉浸式的環境內，體驗新款Lucid Air電動車出色的個性化設計。我們使用AWS雲端服務，便無需在本地端建置伺服器，以省下基礎設施的成本，還能動態調整客戶的VR配置體驗。

來自芝加哥的旅宿設施設計、品牌營造及開發公司The Gettys Group，是另一個在AWS上搶先試用CloudXR平台的業者。Gettys常跟視覺化公司Theia Interactive合作，將設計過程變成互動式的Unreal Engine VR體驗。

新冠肺炎肆虐全球之際，Gettys與Theia使用NVIDIA CloudXR平台，以虛擬工作站從AWS EC2 P3執行個體，將客戶的案子用資料串流傳輸的方式傳到本地的Oculus Quest頭戴式顯示器上。

The Gettys Group的創新長Ron Swidler表示，此舉改變了遊戲規則，透過 AWS 以串流方式傳輸資料來進行協同作業，我們便能在短時間內用數位化的方式召集專案的相關人士，在VR環境中快速進行設計調整會議。這麼一來便能省下大量的時間和金錢，但更重要的是，這麼做可以提高客戶的參與度、理解度和滿意度。

建立在NVIDIA RTX GPU基礎上的CloudXR平台，可以從任何地方以串流方式傳輸資料，打造出身歷其境的VR、AR或MR體驗。

CloudXR平台的內容包括：NVIDIA CloudXR SDK支援所有OpenVR應用程式，且廣泛支援手機、平板電腦和頭戴式顯示器等用戶端裝置。它的自適性串流協定會不斷隨網路環境進行調整，以能察覺到的最低延遲性提供最豐富的體驗內容。NVIDIA虛擬工作站用最快的畫面更新率來呈現最具臨場感、最高畫質的繪圖。可以透過 AWS 等雲端服務提供商取得，也可以部署在企業資料中心。NVIDIA AI SDK加快運作效能並呈現更身歷其境的畫面。

企業使用在Amazon EC2 G4和P3執行個體上支援NVIDIA T4和V100 GPU的NVIDIA CloudXR平台，就能為全球各地的任一用戶提供高品質的虛擬體驗。

AWS上的NVIDIA CloudXR將於明年初正式上市，並且將在未來幾個月內推出封測版。立即註冊以取得即將發佈之CloudXR平台的最新消息和動態，以及封測版的相關消息。

(工商 )