政府宣布明年起開放含瘦肉精 (萊克多巴胺)豬肉進口，國民黨中常委邱素蘭今天下午將在中常會提案，指民進黨罔顧民意，多方民調顯示民眾反對萊豬進口居高不下，此時民氣明顯可用，加上國民黨執政 14縣市紛紛表態「堅持瘦肉精零檢出」，因此更應趁勝追擊，加強打擊力度，建請黨中央身先士卒，積極發起「全民捍衛食安，拒絕萊豬進口」凱道大遊行。

據悉，國民黨原擬在9月6日全代會發動遊行，要從國父紀念館遊行到總統府，後來因故調整為當天演行動劇、開全台反萊豬公投記者會。邱素蘭提案發動凱道大遊行，今天下午將在常會中討論，是否形成黨中央決策，引起關注。

邱素蘭在提案說明指出，民進黨權力的傲慢展現無遺，在萊豬進口一事，昨非而今是，絲毫不掩飾其矛盾之立場，顯然多數民眾仍能辨是非、講道理。根據TVBS民調，進口含瘦肉精美豬64％民眾不贊成，東海大學地方自治研究中心針對瘦肉精相關議題進行民調顯示，有超過 6成民眾支持台中市政府「瘦肉精零檢出」政策。無論地方性質民調抑或是全國性質民調，皆顯示民意高度反對。

她說，然而這波反對的聲音，卻隨著民進黨以各種形式的大內宣削弱中，國民黨作為最大在野黨，更應背負民眾的期待，起身對抗執政黨。黨中央原規劃全代會當日發起遊行活動，卻因故作罷，然而，經此段期間，反對聲浪更加明確且激烈，各地似有烽火連天發起抗議之勢，故建請黨中央身先士卒以「全民捍衛食安，拒絕萊豬進口」為主軸，凝聚全國反對力量，發起凱道大遊行抗議活動。

(中時 )