為因應提高後備戰力，國防部已編成「提升後備戰力政策小組」，預計規劃從明年起，後備動員教召改為一年一訓，一次召訓2個星期。國防部長嚴德發今(7日)上午在立法院表示，國防部將針對後備單位，成立行政院三級機構的「防衛動員署」，未來每年召訓量將從現今的12萬人增為26萬人。

嚴德發今天上午在立法院外交及國防委員會進行業務報告，嚴德發宣示，將

遵循「後備動員合一」，、「常、後備部隊一體」、「跨部會合作」作為改革方向，進行「組織、部隊、訓練、裝備」的四大改革作為。

嚴德發受訪時表示，除了成立行政院三級機構「防衛動員署」外，現今18個縣市地區後備指揮部，全數將改隸屬國軍各作戰區，以作戰導向編管，現今存在的7個後備旅，也將增加至12個，未來後備戰力會越來越強。

至於未來後備旅使用裝備將會和現行常備部隊完全一致。至於民眾最關心的後備軍人教召，明年起將改為1年1次、1次2個星期的召訓，年訓量將可從現今12萬人提升至26萬人，有效增強後備戰力。

國防部日前也表示，召訓原則將以「後退先用，精選適員、固定編組、年年施訓」的作法，優先從剛剛退役人員中篩選，依部隊需軍種、階級，遴選部隊所需專長的退役人員編入後備旅。

(中時新聞網)