颶風來襲，周二歐美原油期貨續漲逾3%；颶風「戴爾塔」即將登陸墨西哥灣沿岸地區，該地區的海上石油產量占美國石油總產量的17%，據美國安全及環境執法局（BSEE）表示，墨西哥灣已關閉29%的石油產能，相當於54萬桶/日。

此外，挪威石油工會發起的罷工活動持續延燒，工會更計劃在10月10日擴大罷工行動。挪威石油及天然氣協會估計，這恐將使挪威原油產量下降逾33萬桶/日，約佔總產量的8%。同時，據美國石油協會(API)所公布截至10月2日當周的數據，美國原油庫存增加了95萬桶，投資人將密切留意原油供應後勢。其中美國原油漲幅3.7%，倫敦原油漲幅3.3%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.45美元，報每桶40.67美元；11月熱燃油漲0.06美元，報每加侖1.19美元；11月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲1.36美元，報每桶42.65美元。(商品行情網)

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