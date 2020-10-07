45歲藝人劉至翰去年與第二任妻子Vivian（黃曉潔）傳因感情遭到小三介入，簽字離婚終結6年婚姻。不過，離婚前劉至翰投資副業慘賠千萬，其中一半是Vivian向友人借的，導致分開後還要幫忙還債。

從劉至翰的臉書發文可以觀察到，他開始斜槓起來，除了本業拍戲之外，還當起房仲、文大觀光事業研究所學生，甚至開直播賣東西，像是瘦身、攝護腺保養品等，根據《鏡週刊》報導，劉至翰加入直銷的原因，是因為受到身邊友人的推薦，認為藝人的工作時間較自由，能靈活運用兼賣產品賺錢。

而他的前妻Vivian本來是導遊，受疫情影響無團可帶，又背負著劉至翰的千萬債務，在朋友的牽線之下開始接通告，本月也將到東森線上平台當直播主。面對新的工作，Vivian表示會用感恩的心迎接新的挑戰，至於有無跟劉至翰聯絡，她透露兩人已經沒有來往，目前專心的還清債務中。

劉至翰爆出債務後，態度相當光明磊落，他坦言債主都是朋友，都有持續聯絡且分批還款中，從來沒有要歸責給任何人，「我樂觀面對、努力工作償還。」

(中時新聞網)