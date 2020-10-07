「金九銀十」本來就是大陸民間舉行婚禮的旺季，今年十一黃金周也是新冠疫情發生以來民眾迎來的首個超長假期。如今隨著疫情防控進入常態化，給婚禮按下「暫停鍵」的許多新人選擇在假期完成終身大事，上半年遭遇「腰斬式」打擊的大陸婚宴市場迎來井噴。

「經歷了疫情的洗禮，我們更加珍惜彼此。」10月6日，家住江西省南昌市進賢縣的焦俊傑終於迎來了自己期待已久的婚禮。

對焦俊傑和妻子鄭周贇來說，這是一場遲到的婚禮。他們原定今年正月舉辦婚禮，由於新冠肺炎疫情，兩人之前精心張羅了挺長時間的婚禮被迫叫停，不得不從春天推遲到秋天舉行。

據美團APP大數據顯示，今年十一期間婚戒首飾的預訂量比去年同期增幅達到了1.37倍，婚禮跟拍、婚慶公司、婚紗禮服的預訂量比去年同期增幅分別達到51.7％、43％和42.6％。

10月份是結婚的高峰期。餘幹縣一家婚禮策畫公司相關負責人李芸說，今年十一假期，該公司每天都有婚禮活動，團隊工作人員均在超負荷工作，「超出最大容量的話，就只能封單了。」

有網友稱，「可能前半年的婚禮都堆到了十一」「已切換到喝喜酒模式」。但集中來襲的紅色炸彈也讓不少網友直呼「錢包正在大瘦身」。

(旺報 )