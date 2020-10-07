網友討論。

昨日台北市議員王世堅在接受廣播節目訪問時，再度提到前高雄市長韓國瑜，王世堅認為韓國瑜如今尚未忘情政治，明年的國民黨主席選舉以及後年的台北市長大選「絕對不會缺席」，但這個說法讓韓粉網友相當不以為然，直呼這群人不要再蹭韓、自顧自幫他找工作了！

王世堅再度挑起「韓國瑜的下一步」這個話題，引發熱議，「韓國瑜會不會選台北市長」這個話題又躍上網友討論的焦點，但是這個話題看在韓粉的眼裡卻相當不悅，他們認為韓國瑜不管未來想做甚麼，韓粉們都相當支持，但是這些決定都不應該是這些外人可以指指點點的！

許多網友留言指出，「拜託別再鬧了」、「韓國瑜做出甚麼決定我們都支持，但是請這些人不要一直吵！」、「選不選你又知道了？」、「韓為何要選台北市長？都有蔣萬安，還穩贏陳時中，韓才不會選台北市長」、「唯一支持正義善良不貪污的韓國瑜，韓國瑜選擇什麼都支持」。

(中時新聞網)