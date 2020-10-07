臉書發文附圖。（圖／取自臉書「朱立倫網戰義勇軍」）

最新媒體民調顯示，下一任黨主席人選中，曾擔任國民黨黨主席的前新北市市長朱立倫的支持度最高，其次則是前高雄市市長韓國瑜。不少網友對此大感振奮，期待朱能以扎實的願景與政績帶領國民黨重新執政；卻也有網友直言，朱必須拋卻包袱，面對攻擊與對手必須再兇一點，展現霸氣方能獲得選民支持。

根據《ETtoday新聞雲》調查，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席為朱立倫（26.8％），其次為韓國瑜（15.7％）、江啟臣（6.4％）、周錫瑋（4.8％）、馬英九（4.6％）、洪秀柱（3.2％）。

網友在臉書粉絲專頁「朱立倫網戰義勇軍」發文，表示：「《ETtoday》10/4公佈國民黨下任黨主席民調！朱立倫獲得第一名26.8%贏第二名 11%！朱立倫有願景政績好最能帶領國民黨勝選！歡迎大家多加網友來我們社團共同努力！」

文章一出，不少網友大表贊同，紛紛回應：「國家需要像朱立倫這樣的舵手領導台灣，朱能穩定政局和經濟，也帶領國民黨走出困境，國民黨加油」、「國民黨需要正常人」、「朱立倫學經歷俱佳，是真正的總統人才」、「國家需要穩健的力量」；但也有網友認為：「朱立倫要再兇一點，不然都被黨內跟民進黨壓著打」、「朱立倫要再積極一點」、「朱立倫到台大授課東吳好像也有，要多和年輕人接近多幫國民黨拉選票！」「國民黨一直無法團結！就是各立山頭，人人想稱王！讓人看得心痛。難怪被民進黨壓著打」。

(中時新聞網)