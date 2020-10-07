米可白發文。（圖／翻攝自米可白臉書）

34歲米可白（前藝名：葡萄姐姐）先前承認和身價上億的尾牙大王謝銘杰去年7月協議離婚，恢復單身後的米可白仍常在臉書分享近況，昨(6日)她自曝怪疾纏身，一打噴嚏就哭，肋骨以下到尾椎還無法動，被醫生宣判腰椎退化，讓米可白超傻眼。

米可白6年前和謝銘杰，小倆口過去被問何時生小孩，總說順其自然，今年初起兩人婚變傳言不斷，米可白當時否認，今年8月深夜她在臉書投下震撼彈，親口證實已和丈夫離婚，坦言心裡有不捨，至今仍無法用「前夫」稱呼對方，「但婚姻的相處只有當事人最清楚，我們和平的分開、也真心的祝福彼此」，不願多談主因。

昨米可白說身體不適去看中醫，插了30多針身體才舒服一點，後來她去掛骨科，醫生看片子後跟他說：「你第1節跟第5節腰椎退化了，你不能久坐、站、跑、提重物、背包包，一個姿勢只能維持40分鐘就要換」，讓米可白難過說：「我覺得老爺爺跟老奶奶身體都比我好」。

米可白後來問醫生說，如果定期復健會好嗎？醫生打槍說：「你現在34歲能變成20歲年紀嗎？退化就退化不會好⋯你只能保健讓腰椎延後退化。」並叫她想要趕快好就得臥躺，米可白說：「早上看中醫說病情，說一說我就哭了。醫生應該很傻眼，但我真的痛到好無力啊！」許多網友和圈內好友也留言關心或分享秘招，希望她早日康復。

(中時新聞網)