由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今(6)日正式釋出第十職業「狂戰士」角色技能。擁有全職業最高血量的「狂戰士」，配備「強化系」、「回復系」、「傷害系」、「減傷系」、「坦克系」五大系列技能，同時也是所有職業當中入手門檻最低、強度最高的近戰職業。此外，官方同步加開限時副本【異界的入口】，可取得限定虛寶「異界箱(活動)」，敬請把握於10月11日前完成【預先登錄】取得「狂戰士預先登錄禮包」，迎接亞丁大陸最強霸主「狂戰士」的強勢降臨！

戰場上的最狂＂鐵壁＂！《天堂M》第十職業「狂戰士」超狂技能釋出

《天堂M》第十職業「狂戰士」主要裝備為斧、矛、盾；使用斧將具備速攻、高傷特性，使用矛則為兩格攻擊，兩者皆可透過學習技能來同時裝備盾，減少傷害並提升防禦力。「狂戰士」具備：一、最高血量完勝全職業，二、回血速率極快，三、迴避攻擊強大共三大特點，為目前遊戲中入手門檻最低、強度最高的近戰職業！

「狂戰士」配備「強化系」、「回復系」、「傷害系」、「減傷系」、「坦克系」五大系列技能，擁有全方位的戰鬥技能：

※強化系技能：「狂戰士(戰士)」強化戰士系列技能、「狂戰士(泰坦)」強化泰坦系列技能並提升反擊傷害、「力量突破」力量限制解除、突破上限。

※回復系技能：「戰士(藥水)」可機率性一次使用兩瓶藥水、「蓋亞」創造短時間內的高速回血率，暈眩狀態仍可使用、「力量之血」一定時間內進行攻擊時同步吸收HP。

※傷害系技能：「粉碎」攻擊狀態時，機率性創造3倍攻擊、「泰坦(致命)」一定HP以下，近距離爆擊率大幅提升。

※減傷系技能：「泰坦(岩石)」一定HP以下，機率性迴避敵人近距離攻擊同時反擊、「泰坦(魔法)」一定HP以下，機率性迴避敵人魔法攻擊同時反擊。

※坦克系技能：「戰士(體能強化)」對應等級提升最大HP。

《天堂M》全新職業狂戰士重點技能說明

「經典伺服器」資訊搶先曝光、專屬副本「被遺忘的狩獵地」即將登場

《天堂M》10月14日新職業「狂戰士」正式上線同時，將同步推出「經典伺服器」，除了提供玩家最原始的競爭環境外，為了讓「經典伺服器」玩家能快速提升等級，官方特別推出「經典伺服器」專屬活動副本「被遺忘的狩獵地」，達指定等級的玩家，可使用金幣於商城購買「被遺忘的狩獵地傳送符(活動)」前往活動副本，擊殺副本內的怪物可獲得大量經驗值與金幣，讓「經典伺服器」玩家能夠享有短時間爆發性的成長速度。

經典伺服器專屬副本「被遺忘的狩獵地」即將登場

限時副本「異界的入口」10月7日至10月14日即將登場！

為迎接新職業推出，官方同步加開限時副本【異界的入口】，於10月7日至10月14日期間，玩家可消耗「殷海薩的祝福」*100完成任務取得「異界的入口傳送卷軸」前往副本地圖，擊殺「異界的挑戰者」，有機會獲得「異界箱(活動)」，開啟可機率性獲得「英雄武器箱(活動)」、「稀有能力戒指箱(活動)」、「稀有能力長靴箱(活動)」等限定虛寶獎勵。

前往限時副本「異界的入口」擊敗異界的挑戰者

雙十國慶活動10月7日同步推出、「隱藏的駐屯地」限時開放

歡慶雙十連假即將到來，官方特別推出最受玩家歡迎的副本「隱藏的駐屯地」，於10月7日至10月14日限時開放，Lv. 60以上可進入「隱藏的駐屯地」，擊殺「菁英大隊長」等怪物，即有機會掉落「國慶的初級參與憑證(活動)」、「雙十節補給箱(活動)」等道具。開啟「雙十節補給箱(活動)」可機率性獲得「受祝福的對武器施法的卷軸(刻印)」、「受詛咒的對武器施法的卷軸(刻印)」等稀有虛寶。「國慶的參與憑證(活動)」則可依照指定條件製作成道具蒐藏品「雙十國慶的祝福」。更多新職業、改版資訊請持續鎖定官方消息，詳細活動內容以官網公告為主。

歡慶雙十連假「隱藏的駐屯地」限時開放！

(科技)