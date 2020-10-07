高雄市議員邱于軒。（擷取自中時新聞網直播）

反對美豬進高雄 民眾高雄市議會場外抗議陳其邁

高雄市長陳其邁時任立委時，曾高喊「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」！陳遭質疑昔日極力反對，如今不斷說「我們有很強的競爭力，要增加豬農競爭力」，引發民眾不滿。許多民眾今天到高雄市議會場外抗議，反對美豬進高雄，堅持瘦肉精零檢出，更有許多民眾高喊「陳其邁下台」。

高雄市議員蔡武宏在場表示，感謝大家挺身而出，捍衛人民健康，國民黨團會把陳情書交給陳其邁市長，讓陳其邁知道市民反對美豬進入高雄。抗議的市民也高喊「堅持瘦肉精零檢出、拒絕毒豬進高雄」。

高雄市議員邱于軒則表示，大家要的是食安，拒絕瘦肉精進入高雄！大家要守護食品衛生安全，希望大家告訴自己的朋友，要支持增修食品安全自治條例！今天大家要守護國人健康，這是國安危機！

美豬風波延燒，台北市長柯文哲日前認為台灣豬市價和美豬1公斤，若加上運費，1公斤相差15元，「最後誰會買？就是窮人」。高雄市長陳其邁當時表示，應該要基於比較完整的數字來做評論。國民黨台北市議員羅智強則痛批陳還有臉出來護航瘦肉精美豬？

(中時新聞網)