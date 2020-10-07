傳動系統元件大廠上銀科技因半導體、5G、醫療及自動化設備等產業短急單持續湧現，9月合併營收回升至20.08億元，改寫同期次高。上銀10月短急單不減，目前滿載，生產線持續加班趕工。上銀辦理12,000張現金增資案，9月底已向金管會送件，預計年底前可募資20億元以上。

上銀8月因歐美客戶放暑假，遞延至9月出貨，加上半導體及5G等產業短急單，持續湧現，6日公布9月合併營收20.08億元，年增幅46.23％；創今年單月第三高及同期次高。第三季合併營收攀升至58.79億元，一如原先預期，優於去年同期，年增幅16.14％；前三季合併營收151.12億元，年減幅降至6.69％，改寫同期第三高。

法人預估，上銀今年下半年業績優於上半年，全年合併營收可望兩位數成長，新台幣兌美元匯率雖會侵蝕部分本業獲利，但隨著營收回升，毛利率提升，今年獲利仍有機會優於去年同期。

上銀營運報喜，又有現金增資案題材，今（7）日股價上漲2.0元而以283.0元開出，目前呈現上漲走勢。

(工商 )