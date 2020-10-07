競爭油品走強，支撐周二棕櫚油期貨漲逾3%；因挪威罷工事件促使原油期貨價格連續第2日上漲，加上豆油價格繼續走揚，且市場擔心反聖嬰現象為馬來西亞與印尼帶來更多降雨，讓棕櫚油產量減少，而提振馬來西亞棕櫚油價漲逾3%。

目前市場正等待馬來西亞棕櫚油協會提供最新供需數據，以利推測棕櫚油價走勢。

終場12月棕櫚油期貨上漲 97馬幣或3.57％，報每噸2,818馬幣（678.63美元），為9月28日以來最高收盤價；芝加哥期交所豆油價格上漲近1.5％。(商品行情網)

(時報資訊)