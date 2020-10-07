《商情》競爭油品走強 支撐棕櫚油期貨漲逾3％ 10:002020/10/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 競爭油品走強，支撐周二棕櫚油期貨漲逾3%；因挪威罷工事件促使原油期貨價格連續第2日上漲，加上豆油價格繼續走揚，且市場擔心反聖嬰現象為馬來西亞與印尼帶來更多降雨，讓棕櫚油產量減少，而提振馬來西亞棕櫚油價漲逾3%。 目前市場正等待馬來西亞棕櫚油協會提供最新供需數據，以利推測棕櫚油價走勢。 終場12月棕櫚油期貨上漲 97馬幣或3.57％，報每噸2,818馬幣（678.63美元），為9月28日以來最高收盤價；芝加哥期交所豆油價格上漲近1.5％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #期貨 #馬來西亞 #競爭 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》利多消息提振 原油期貨漲逾5％ 09:262020/10/06 財經 港股走強 中芯國際反彈10％ 11:042020/10/06 財經 《港股》科技、汽車股領軍 恆指開高走高 12:332020/10/06 財經 《匯市》股匯齊揚！新台幣漲逾3角 再創9年新高 10:172020/10/06 財經 《商情》原油價格反彈 拉抬棕櫚油期貨收高 10:002020/10/06 財經 《盤後解析》股匯齊放煙火 台股重返12700點 15:062020/10/06 財經 《國際金融》科技、醫療股疲軟 歐股開盤趴低 17:392020/10/06 財經 《美股掃瞄》美股消息面：川普將出院 紐約期油飆漲近6％ 08:522020/10/06 財經 台幣強升 飆逾９年新高 04:102020/10/06 財經要聞 川普傳將出院美股彈 台股漲百點叩12,700點關卡 10:132020/10/06 財經 財經熱門新聞 卜蜂買日盛金控 金管會不准 - 財經要聞 - 工商時報 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 總統重病掛了 美股會殺多少？專家曝最慘情況 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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