金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年前7月新契約保費3119.8億元、年減5％，衰退幅度較上半年14％顯著收斂，主要受惠2大因素帶動美元保單7月買氣爆衝，一舉由年減0.2％為轉為年增達13％，而澳元及人民幣保單買氣仍疲，衰退幅度均持續擴大。

金管會統計，2020年前7月投資型外幣保單新契約保費734.32億元、年減達28％，傳統型外幣保單新契約保費2385.48億元、則年增5％。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新光、國泰人壽。

美元保單前7月新契約保費達101.97億美元、年增達13％，較上半年年減0.2％大幅轉正。其中，投資型保單22.31億美元、年增5％，較上半年年增0.05％顯著成長。傳統型保單79.66億美元、年增達15％，較上半年年減0.28％大幅轉正。

保險局副局長張玉煇分析，投資型保單上半年買氣受資本市場波動加劇影響，隨著美國經濟復甦、市場逐步恢復正軌，加上美元貶值助攻，均增加美元保單買氣。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、國泰、新光人壽。

澳元保單前7月新契約保費3.52億澳元、年減達58％，衰退幅度較上半年50％擴大。其中，投資型保單1.47億澳元、年減達46％，傳統型保單2.05億澳元、年減達63％，衰退幅度均較上半年37％、57％持續擴大。

人民幣保單前7月新契約保費7.33億人民幣、年減達81％，衰退幅度較上半年80％擴大。其中，投資型保單5.46億人民幣、年減達85％，衰退幅度較上半年84％持續擴大。傳統型保單1.87億人民幣、年減13％，衰退幅度則較上半年17％收斂。

前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、安聯人壽，傳統型人民幣保單為國泰、保誠、中國人壽。

(時報資訊)