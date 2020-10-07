美系外資針對聯詠(3034)出具最新報告指出，華為禁令的衝擊都在市場預期中，目前聯詠已經逐步恢復中，第四季來自OPPO、小米的積極下單，加上漲價助攻，將聯詠目標價由299元調升到319元、評等維持加碼。

美系外資表示，聯詠目前正如預期從短期華為短缺中恢復，主要來自非手機業務的帶動，根據調查顯示，華為的缺口在市場上是眾所周知的，可以預期的是華為第四季將不會對聯詠提供貢獻，只是第三季聯詠在平均售價提高的情況下，收入有機會符合財測，單季營收落在200億~206億元。

展望第四季，美系外資表示，預期OPPO和小米將積極下單SDDI訂單，以獲取華為留下的需求缺口，該趨勢將持續到2021年，且看好LDDI的定價將持續高漲，主要是反映晶圓以及委外封測代工(OSAT)成本的提升，幅度從5%~10%不等，故聯詠第四季營收恐僅會出現個位數跌幅，或甚至有成長的機會，故將聯詠目標價由299元調升到319元、評等維持加碼。

美系外資表示，整體筆記型電腦(NB)市場的動能預計將延續到2021年上半年，目前通路中的庫存仍然很低；另外，聯詠的監視SoC(系統單晶片)透過第三季開始與大陸客戶密接接觸後，後續將越來越受到重視，儘管功率相較於海思較低，但在面對中華區供應商的競爭仍有不錯的競爭力，看好其市占率將從2020年的5%成長到2021年上看10%，且到2022年收入貢獻率將達到10%。

(時報資訊)