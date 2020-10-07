在眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）近幾日來持續協商，試圖就新一輪新冠紓困振興計畫達成協議之際，美國總統川普意外宣布他已經指示其政府談判人員停止與民主黨議員進行的談判，直到11月3日大選之後。

新冠肺炎疫情肆虐美國，其經濟正極力要擺脫防疫封鎖措施造成的衝擊，但川普這項宣告硬生生阻斷了向美國人民額外提供數兆美元救濟金所作的努力。

穆努欽與眾院議長佩洛西周一就新激勵方案進行約1個小時的通話，雖然仍無法達成協議，但也準備在周二繼續協商。川普自己也感染了新冠肺炎後曾敦促朝野盡全力達成協議，而這也不過才發生在3天前。

川普出院返回白宮後，周二下午在推特上發文表示：「我已經指示我的代表們停止協商直到大選過後，當我勝選後，馬上我們將通過一項重大的激勵法案，將聚焦於勤奮的美國人民與小型企業。」川普並表示，他已經要求參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）「全程緊盯」參院對巴瑞特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的提名確認。

眾院議長發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特上表示，佩洛西和穆努欽周二下午談過，財長證實川普已經退出談判。漢米爾表示：佩洛西對總統的決定表達失望之意。佩洛西發布聲明表示，川普總統「露出他的本色：在共和黨國會議員全力配合之下，將自己放在首位，卻犧牲國家利益。」 她並表示，退出談判顯示川普總統並不願意擊潰這場疫病。

川普在周二發出的推文中，似乎主張美國經濟不再需要激勵措施。他寫道：「我們的經濟復甦在世界取得領先，而且這還不到最好的情況！」

然而在川普宣布停止談判數個小時前，聯準會主席鮑爾才敦促國會通過更多財政激勵方案，他表示，聯邦政府未持續提供支持，可能導致復甦疲弱，令美國的家庭與企業陷入不必要的困境。

(時報資訊)