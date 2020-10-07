費城半導體指數回檔約0.6%，台積電ADR、聯電ADR分別跌1.68%、3.37%。不過，今早聯電(2303)股價率先翻紅，反之台積電(2330)股價開低後仍在平盤之下，回探月線關卡。

聯電、台積電即將公布9月營收，預計維持高檔水準。聯電受到外資連續兩天共賣超12萬245張，今早股價仍領先翻紅。台積電則在外資連續六日共買超2萬6746張，股價有撐。

台積電ADR收83.12美元，跌1.42美元，跌幅1.68%，折合新台幣481.43元。聯電ADR收4.87美元，跌0.17美元，跌幅3.37%，折合新台幣28.21元。

台積電與聯電今天早盤股價表現不同調，台積電開低4.5元為435元，回測月線關卡。聯電則開低走高，迅速翻紅，盤中漲0.45元至28.8元。

台積電預計將於10月8日公布9月營收；國慶連假之後，於10月15日召開線上法說會，公布第三季財報及第四季展望。外資預期第四季展望仍維持高檔。

聯電第三季營運持續暢旺，受惠8吋晶圓代工產能供不應求，加上28奈米客戶更加多元化，法人預期，將有助聯電毛利率及獲利表現。

此外，大陸晶圓代工廠中芯國際4日正式公告，說明美國出口限制。中芯恐遭非陸系客戶抽單，台廠台積電、聯電、世界先進(5347)有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年，此消息於中秋連假後持續發酵。

(時報資訊)