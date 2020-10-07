外資麥格理權證部今天出具權證操作建議報告，鎖定在砷化鎵大廠宏捷科(8086)。麥格理權證部指出，9月在客戶拉貨動能回溫、WiFi需求維持高檔，單月合併營收達3.12億元，月增8.87%，年增31.47%，為今年單月新高，也是近56個月以來的新高;看好宏捷科後市的投資人，可佈局價內外20%以內，到期日90天以上的權證，如：宏捷科麥證01購01(713367)、宏捷科群益05購02(714131)，參與行情。

麥格理權證部認為，近期因華為禁令，其他中國手機品牌OPPO、VIVO、小米積極搶攻市占，紛紛提高庫存，拉貨力道轉趨強勁。此外，由於美國疫情尚未好轉，美系客戶產能不足而轉單宏捷科，目前訂單能見度已到年底。展望第4季，宏捷科可望繼續受惠轉單效益，以及客戶積極備庫存，估宏捷科第4季將淡季不淡。

宏捷科的權證目前逾120檔，今早認購權證指數全面走揚。

(時報資訊)