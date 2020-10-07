恒指開高19點 阿里、美團開高逾1％ 10:112020/10/07 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股7日微幅開高，恒指開高19點，報23,999點；國企指數開低2點，報9,533點。 個股方面，騰訊開高0.5％，報530港元。 美團開高1.6％，報262港元。 阿里巴巴開高1.4％，報283.8港元。 友邦及港交所均開高0.8％。 (工商 ) #美團 #港元 #恒指 #國企指數 #騰訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》科技、汽車股領漲 恆指升近24000點關卡 16:482020/10/06 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 10月台指期漲89點 09:092020/10/06 財經 港股走強 中芯國際反彈10％ 11:042020/10/06 財經 川普傳將出院美股彈 台股漲百點叩12,700點關卡 10:132020/10/06 財經 《韓股》川普返回白宮 韓股連5升 15:402020/10/06 財經 《盤後解析》股匯齊放煙火 台股重返12700點 15:062020/10/06 財經 《港股》科技、汽車股領軍 恆指開高走高 12:332020/10/06 財經 《熱門族群》晶圓雙雄隨ADR走高 台積電登月 10:002020/10/06 財經 阿里搶旅遊財 入股Dufry 04:102020/10/06 全球財經 國美館長被指控館務疑涉不法 館方：將依法律途徑捍衛清白 18:442020/10/06 社會 財經熱門新聞 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 - 財經 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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