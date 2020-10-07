港股7日微幅開高，恒指開高19點，報23,999點；國企指數開低2點，報9,533點。

個股方面，騰訊開高0.5％，報530港元。

美團開高1.6％，報262港元。

阿里巴巴開高1.4％，報283.8港元。

友邦及港交所均開高0.8％。

(工商 )

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