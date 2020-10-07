周年慶不再是百貨公司的專利，燦坤與全國電子搶當3C通路市場龍頭，也跟上這股周年慶風潮，競相與東元、聲寶、LG、三星、Sony、Panasonic及Philips等土洋家電品牌結盟，祭出周年慶促銷，全國電子6日率先起跑，燦坤8日加入戰局，都訂出銷售業績目標比去年同期年成長一成以上。

全國電子宣布為期6天週年慶，6日正式開跑。全國電主管表示，去年底成立Digital City官網的線上購物平台，與線下320家門市，同步祭出優惠方案，購買指定家電九折，洗衣機最低78折起，買指定機型冰箱及電視，還有額外贈禮，單筆滿5萬元以上，可加1元多1件。以5萬元門檻為例，加1元就帶走Panasonic10人份電子鍋或禾聯小清新空氣清淨機。另外有「滿額登錄，抽名牌家電」等多重優惠，搭配指定銀行信用卡，最高回饋7,000元，目標是6天檔期銷售業績比去年同期成長一成以上。

燦坤新任董事長林技典去年底跳槽至燦坤之前，曾在台北101任職達6年，這次仿效百貨公司周年慶活動模式，與東元、聲寶、LG、三星、Panasonic、Sony及Philips等土洋家電品牌合作，從活動內容到DM型錄風格都做大幅調整，從周年慶主軸、視覺及主題，都跳脫過去，不同於以往燦坤周年慶。

林技典表示，燦坤是從消費者角度看品項，以品牌日概念，推出「樂感謝」周年慶活動，線上線下同步開跑，消費者對日本、韓國、本土及荷蘭品牌有不同喜好，不同檔期，訴求也不同，燦坤向原廠爭取許多優惠，回饋給消費者，給消費者一個嶄新的燦坤LIFE STYLE。

林技典指出，燦坤周年慶從8日～11月3日，祭出滿3,000元送360元還原金，首七日還有超低優惠，近一個月周年慶，銷售業績目標比去年同期成長一成以上。

(工商 )