立法院經濟委員會7日要求農委會主委陳吉仲針對萊豬進口對國產豬的影響。藍綠兩黨都重軍壓陣，國民黨總召林為州事前表明，要問到飽、問到滿、問到天荒地老，民進黨總召柯建銘也到場關切、壓陣，然而，沒料到國民黨還沒出招，陳吉仲就先出包，報告的電子檔竟沒備妥，導致會議延宕5分鐘，差點開天窗，讓國民黨直呼：太離譜、史上頭一遭。

農委會7日被立法院排定要報告「開放含萊克多巴胺豬肉進口對我國養豬產業影響、養豬產業提升政策措施及如何達到HACCP規範標準」。國民黨團早已磨刀霍霍，不到八點國民黨就早已登記完成發言，也準備了一系列的海報，林為州說，一定會問到飽、問到滿，問到天荒地老。

民進黨團也有心理準備，柯建銘都親自出馬到場關切、壓陣，開會前也與林為州協商，擔任主席的國民黨立委楊瓊瓔還提醒陳吉仲，要皮要崩緊一點，沒想到陳吉仲一上臺，報告簡報的檔竟還沒準備好，讓楊瓊瓔直呼太離譜，也是經濟委會員史上頭一遭，還沒開會就先休息5分鐘。

(工商 )