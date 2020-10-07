立法院昨天無異議通過，國民黨團所提「台美復交」、「請求美國協助抵抗大陸」決議案，大陸國台辦則提醒國民黨要明辨是非，不要做損害中華民族利益的事。黨主席江啟臣今天強調，國民黨絕對是明辨是非，站在捍衛中華民國的主權、維護台海安全與和平的立場，唯有如此，才是對中華民族最有利的事情。

江啟臣上午接受中廣「千秋萬世」廣播專訪提到昨日黨團提案的原因，他說，既然台美關係升溫，多位美國官員近日訪台，加上過去中華民國與美國是邦交關係，美國國會議員也提案進一步復交，因此國民黨反映民意，大膽提出「台美復交」建議，追求台美關係正常化是外交部長的工作。

江啟臣表示，最近一個月來，共機繞台引發民眾擔憂，而美中對峙台灣首當其衝，民調顯示，萬一台海出事，過半民眾期待美方協防台灣，因此要求蔡政府和美方說，若台海發生危機，美方是否依照《台灣關係法》，給予必要的協助。

江啟臣強調，在野黨就是反映民意，「國民黨若是執政黨，台海應該不會那麼緊張」。接著，主持人王淺秋詢問，台獨與外力介入台灣恐引發中共武力犯台，台美復交是否引爆戰爭危機，江說，這要看從哪個角度出發做這件事情。

江啟臣補充，美中台三個行為者，都有各自國家利益考量，美國自1979年與台灣斷交，也是基於利益考量，「不是我們想要斷交的」。現在台美關係這麼好，蔡政府若願意表達台美復交，美方就要來考慮。

江啟臣坦言，以台海情勢與兩岸軍力發展態勢，我們絕對沒有軍備競賽的本錢，原因是經費財力有限，在財政相對困難下，除了買武器增加軍備，同時要增加國軍人員。

他認為，讓台灣更安全，不只靠軍備、比肌肉拳頭，而是要找尋非軍事方面的手段，也就是智慧，發揮在整個區域地緣政治的戰略地位與角色，才能以小博大、不戰而屈人之兵。

對於國民黨團提案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。江啟臣強調，捍衛中華民國主權與維護台海和平安全，就是對中華民族最有益的事情。

他說，兩岸現狀是互不承認主權、互不否認治權，兩岸交流就要對等與尊重，民眾也希望我們能在國際上有平等地位。

(中時 )