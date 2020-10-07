高雄市一名許董過世後，遺孀與3名子女簽立遺產分割協議書，約定次子應每月給母親100萬元，共10期總計1000 萬元。但次子反悔不認帳，一毛都沒給，媽媽只好向法院告子討錢。高雄地院、高雄高分院一、二審皆認為當初協議有效，兒子應該給媽媽這筆錢。

許姓老董於2013年4月21日過世，據自由時報報導，許妻向法官表示，同年7月6日，她與3名子女針對丈夫遺產，簽立遺產分割協議，約定次子應給她1000萬元，分為10期給付，每月給100萬元。

雙方並口頭約定從102年8月起算，但次子並未依約而行，之後始終沒給錢，許妻於2017年8月3日寄發存證信函催促，兒子仍舊不理，於是她向法院提起履行協議官司。

次子則辯稱協議書只是草擬性質，並非針對父親遺產最終確定的分配；此外，協議書把不是父親所有的土地不動產分配給姊姊，哥哥也未把公司股權轉移給他，因此主張協議書無效。

不過高雄地院、高雄高分院審理皆認為該協議有效；至於被告與其胞兄的遺產糾紛，與其母沒有關係，因此判決次子敗訴，應照約給付款項給母親。全案仍可上訴。

(中時新聞網)