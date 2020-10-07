美國總統川普(Donald Trump)3天就出院，身體恢復多少說法分歧，可以肯定的是嘴砲功力已先復元，而且叫停薪紓困方案談判羞辱對手之餘，也同時打臉己方官員與普遍認為他當選有益金融市場的華爾街。他叫停紓困談判的推文除搞錯民主黨方案規模數字，還不忘說對方執政的州「做不好(poorly run)、高犯罪(high crime)」。

川普上周末在醫院推特敦促自身共和黨與民主黨盡速就新財政刺激法案達成共識，民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也善意回應，稱總統確診和他對新法案期盼會讓談判變不同，周一也與財政部長摩努辛(Steven Mnuchin)通話，雙方也約好周二繼續磋商。對新紓困方案過關樂觀期待，被分析師普遍認為是周一美股翻紅主因。

但川普出院才1天就推翻自己立場，要摩努辛停止與裴洛西談判，而且其推特發文是在資深共和黨員、Fed(聯準會)主席鮑威爾(Jerome Powell)線上演說稱沒紓困方案美國經濟無法復甦之後，無差別打臉敵我，道瓊工業指數因此應聲下挫逾375點。

川普推特也沒搞清楚眾議院通過的民主黨版紓困法案規模，他寫到：「裴洛西正要求2.4兆(註：應為2.2兆)美元給做不好、高犯罪、民主黨執政那些州紓困，這些錢根本與新冠病毒無關。我們已經有個非常慷慨的1.6兆美元方案，但她一如往常沒有良善誠意的溝通。我將拒絕要求，並展望我們國家的未來。我已經指示我的代表在選舉前停止談判，在我勝選後我們馬上將通過一張重大的紓困清單，會聚焦努力工作的美國人還有小企業。我已經這樣要求。」

不過事實上，民主黨、共和黨紓困草案差別在於加發失業救濟額度，另外民主黨版還有給多數民眾發放1200美元支票應急。原本不少分析師預期裴洛西、摩努辛有機會在2周內達成共識，新紓困法案唯一實務上障礙是共和黨占多數的參議院因該黨3名議員確診而至少休會到19日，但川普強悍打臉自己、己方官員和敵人的發言，連選前2周趕工通過財政刺激措施的希望都破滅。

(中時新聞網)