NBA》詹眉聯手 湖人G4半場領先熱火2分 10:182020/10/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詹姆斯與安東尼戴維斯聯手，幫助湖人在G4打完上半場領先熱火2分。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經過G3的失利之後，詹姆斯與安東尼戴維斯今天聯手幫助湖人在打完上半場之後取得49比47、2分的些微領先優勢，如果能夠贏得這場比賽，將取得3比1聽牌優勢，那麼距離相隔10年再次嘗到封王滋味就只剩下一步之遙了。 湖人在開賽後由詹姆斯、安東尼戴維斯、波普與丹尼格林等人發動攻勢，首節27比22領先熱火。次節，吉米巴特勒語帶傷上陣的阿迪巴約率領球隊反擊，搭配鄧肯羅賓生、赫羅、歐利尼克的狙擊，一度反超比數，不過湖人還是在詹姆斯的坐鎮下，帶著2分優勢進入下半場。 (中時 ) #湖人 #詹姆斯 #安東尼戴維斯 #熱火 #吉米巴特勒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 MLB》吉總無功而返 費城人總管被趕下台 08:322020/10/04 體育 NBA》巴特勒40分大三元 熱火總冠軍賽開胡 08:502020/10/05 體育 NBA》熱火兩球員遭鎖定 勇士想挖克勞德 10:482020/10/04 體育 NBA》湖人若奪冠 一眉哥可能搶走FMVP 07:382020/10/04 體育 NBA》有夠尷尬！一眉哥找人擊掌慘遭無視 09:052020/10/05 體育 NBA》一眉哥父親：布萊恩倫奧承諾保護我兒子 00:052020/10/05 體育 NBA》帕金斯痛批厄文：他太恨詹姆斯 15:402020/10/04 體育 NBA》不滿湖人G2防守 詹皇：G3會更好 00:052020/10/04 體育 NBA》好大膽子！巴特勒狂嗆詹皇有麻煩了 12:042020/10/05 體育 NBA》湖人2比0超冷靜 庫茲馬：沒人慶祝 09:112020/10/04 體育 體育熱門新聞 NBA》新賽季規劃82場例行賽 開放部分球迷入場 - 體育 NBA》詹眉聯手 湖人G4半場領先熱火2分 - 籃球 NBA》火箭球星韋少豪氣 離開隔離賽區留8千美元小費 - 體育 新北城市盃田徑賽 林詩亭創最佳獲頒獎金 - 體育 NBA》有夠難堪！球迷連署不給庫茲馬冠軍戒 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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