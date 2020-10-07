經過G3的失利之後，詹姆斯與安東尼戴維斯今天聯手幫助湖人在打完上半場之後取得49比47、2分的些微領先優勢，如果能夠贏得這場比賽，將取得3比1聽牌優勢，那麼距離相隔10年再次嘗到封王滋味就只剩下一步之遙了。

湖人在開賽後由詹姆斯、安東尼戴維斯、波普與丹尼格林等人發動攻勢，首節27比22領先熱火。次節，吉米巴特勒語帶傷上陣的阿迪巴約率領球隊反擊，搭配鄧肯羅賓生、赫羅、歐利尼克的狙擊，一度反超比數，不過湖人還是在詹姆斯的坐鎮下，帶著2分優勢進入下半場。

(中時 )