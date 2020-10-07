1.南亞科(2408)：本土法人續買超，盤初股價逆漲逾3%。

2.聯電(2303)：昨外資賣超縮手、本土法人續買超，不理ADR昨夜跌3.37%，早盤一度逆漲近2%，守穩5日線。

3.燁興(2007)：外資連兩日擴大買超，今早交投再升溫，盤初急拉觸漲停。

4.富邦媒(8454)：momo拚連假商機，激勵今早股價再度衝破700關、漲逾6%，5日線、月線、季線一次到手。

5.欣興(3037)：第4季營運看俏，本土法人進場布局，股價高檔盤旋，今早逆勢揚升1%以上。

6.可成(2474)：轉型聚焦三領域，股價未再破底，早盤逆揚拚回180元。

7.陽程(3498)：8月營收創近二年同期高，市場期待9月表現，多方先行攻高約3%。

8.中工(2515)：手中案量爆發，今年獲利受期待，股價底部漸墊高，抗空站盤上。

9.建準(2421)：9月營收為12.31億元，年增13.68%，多方穩穩走，回到所有短均之上。

10.聯發科(2454)：里昂力捧千金不退讓，外資連5日買超，早盤抗跌漲近1.5%。

11.大中(6435)：MOSFET強強滾，推升業績創高，早盤爆量強漲6.7%，衝上3個月高點。

12.富鼎(8261)：上月營收年增63.47%，攀新高，開盤半小時即爆1.4萬張量能，逆漲逾9%。

13.杰力(5299)：疫情催熱MOSFET需求，9月、前9月營收雙攀頂，晨盤上揚漲逾4%。

14.旺玖(6233)：不畏外資連3日賣超，IC設計撐盤，早盤挾量反彈漲近5%，再拚前波高價。

15.新普(6121)：9月營收破80億元創高，早盤漲逾5%，攻克月線。

16.京城銀(2809)：前3季EPS 3.29元，登近3年同期高點，早盤漲逾2%。

17.達輝-KY(5276)：9月營收年增翻倍，早盤觸及漲停、改寫前高。

18.宏達電(2498)：9月營收暴增9成，拉抬Q3同歡，激勵晨盤勁揚3%，重返月線。

19.亞太電(3682)：獲外資連2買，吸引買盤搶進，今火速漲停，一舉收復月線及10元票面。

20.力麗(1444)：強化布局，迎綠色商機，昨獲外資翻多買超相挺，早盤挾量衝高半根停板，強站高崗。

21.茂迪(6244)：美國再生能源概念股點火，太陽能族群陽光普照，今急拉大漲5%，登波段高。

22.元晶(6443)：Energy Taiwan下周登場，太陽能股先暖身，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤創高後遭獲利了結，股價震盪。

(時報資訊)