美國總統川普宣布暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，表示要等到大選後再恢復協商，美國股市周二由漲轉跌，美股收低，台股也在台積電(2330)開低，同步回探月線，但賣壓不重，台積電跌幅縮減，聯電(2303)翻紅，聯發科(2454)也續強，支撐台股月線有守。

美國總統川普稱已指示暫停與民主黨議員就新一輪新冠紓困方案的談判直到大選後，此舉令投資人失望，周二收盤，道瓊工業指數跌375.88點或1.34%，為27,772.76點。標普500指數跌47.66點或1.40%，為3,360.97點。那斯達克指數跌177.88點或1.57%，為11,154.60點。

費城半導體指數回檔約0.6%，台積電ADR、聯電ADR分別跌1.68%、3.37%，不過，今早聯電(2303)股價率先翻紅，反之，台積電(2330)股價開低4.5元為435元，一度回探月線關卡。但台積電低接買盤進駐，回到438元以及月線之上，台股亦同步積極展現守住月線之企圖心。

周五為國慶日連假，不少公司趕在明天前公布9月營收，以及股王大立光(3008)即將於周四召開法人說明會，都將持續牽動台股本周月線收盤之表現。

台股今日在國慶日連假前，追價買盤力道不強勁，但賣壓也不重，台積電與台股開盤時同步回測月線後有守。目前技術線翻多但連假前部分買盤觀望，預計台股走勢持續高檔整理。

周二由台積電領軍向上，加權指數終場收漲155.95點，收在12704.23點，收復月線，並站上12700點關卡，成交金額為1641.42億元。周二，三大法人合計買超118.35億元，其中外資買超99.88億元、投信買超4.11億元、自營商買超14.36億元。目前台幣續強，若資金行情延續，有利台股持續維持高檔行情。

(時報資訊)