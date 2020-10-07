民進黨執政以後，對於過去自己在野時所提出的議題都出現「立場不一」的狀況，被外界批評「雙標」的說法不斷，而近日行政院長蘇貞昌在立法院受到質詢時，對於「地方建設」竟表示「建設不分藍綠，但是綠色執政時進度會比較快」，這讓網友痛批實在是太扯了！

蘇貞昌在接受立委洪孟楷質詢時，對於前瞻建設的關問題，回應表示「地方建設不分藍綠，但是有時候綠執政進度會比較快」，這個說法讓人相當不能接受，臉書粉專比特王更是發文痛批，民進黨的雙標「已經不演了！」

蘇貞昌的言論引發網友討論，紛紛回文表示「難怪台灣道德和價值觀嚴重敗壞」、「神明敢騙人民唾棄的落選失敗者，能做好什麼事情呢」、「瘦肉精不分藍綠，全台都要吃，蘇院長真棒」、「專門搞對立的政黨」、「中央撥款分藍綠，難怪說綠執政比較快，政策買票」、「也只能佩服他的臉皮了，還有他說不出口的話嗎？」

(中時新聞網)