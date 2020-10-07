台大校長管中閔告記者 判決無罪確定 10:242020/10/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大校長管中閔。資料照片，范揚光攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大校長管中閔不滿前年自由時報及電子報記者，以「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」為標題，報導不實的內容，自訴加重誹謗罪，台北地方法院判記者無罪，管不服提上訴，台灣高等法院駁回，記者無罪確定。 法官判2名記者無罪，是因撰文者均依相當理由確信為真實，且對可受公評之事，未逾越「合理評論原則」之範疇，依管中閔所提之證據，尚不足以證明記者有管提自訴所指的犯行，既不能證明2人犯罪，諭知無罪判決。 (中時 ) #記者 #管中閔 #判決 #台大校長 #校長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自家企業工會提訴求 中運公司三點澄清 11:102020/10/07 財經 議員牽線世界第一球拍品牌 贊助豐原國中百萬球具 14:012020/10/07 寶島 聖約翰科大不發薪3個月 教育部擬列專案輔導學校 16:282020/10/07 生活 加韓混血兒 國語朗讀奪獎 04:102020/10/07 地方新聞 高雄老董過世分遺產 董娘告子討1000萬元二連勝 10:202020/10/07 社會 昌鴻路徑確定了！今轉中颱 這個冬天恐缺水 07:462020/10/07 生活 水情首度10月亮黃燈警示 4縣市啟動第一階段限水 15:122020/10/07 生活 各界暖心挹注 東興國小多功能圖書室落成啟用 15:112020/10/07 寶島 古巴、巴基斯坦代表多國 在聯合國發言挺中 11:132020/10/07 國際 女董戰小三2／公司佛堂旁暗室藏祕辛 凌晨3點錄下驚人實況 07:232020/10/07 社會 社會熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 抓到丈夫偷看謎片大怒 她月供師傅5萬求去邪念 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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