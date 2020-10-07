台大校長管中閔不滿前年自由時報及電子報記者，以「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」為標題，報導不實的內容，自訴加重誹謗罪，台北地方法院判記者無罪，管不服提上訴，台灣高等法院駁回，記者無罪確定。

法官判2名記者無罪，是因撰文者均依相當理由確信為真實，且對可受公評之事，未逾越「合理評論原則」之範疇，依管中閔所提之證據，尚不足以證明記者有管提自訴所指的犯行，既不能證明2人犯罪，諭知無罪判決。

(中時 )