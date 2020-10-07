農曆每個月的15日是滿月，若一個月出現第二次滿月叫做「藍月」。民俗專家表示，藍月大約兩、三年才會發生一次，相當難得，10月31日剛好是第二次滿月，只要做一個動作將有助於招財。

英文有一句話「Once in a blue moon」隱喻不常發生的事，《三立新聞網》報導，民俗專家柯柏成指出，10月1日是中秋節滿月，10月31日會再遇到一次滿月，因此10月31日就是藍月，由於藍月很難遇到，自古以來，很多法術都會選在這個時間進行，他並透露一種最適合在這天進行的「藍月招財法」。

柯柏成說，首先準備一個可以容納錢幣的淺碟子，在盤中放置6個1元硬幣，字朝上、圍成一圈，並在外圍放12個字朝下的5元硬幣。接著倒入乾淨的水，水量淹蓋過硬幣即可。

隨後將這個裝有硬幣的碟子拿到「藍月」月光下，靜置1小時以上，再將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣則可放在家中財位，或分送家人好友帶在身上。柯柏成說，如此一來，在第三次滿月期間內，可以為自己帶來財運，由於一個月當中要出現兩次滿月的機會相當難得，錯過要再等3年。

(中時新聞網)