體育主播徐展元和前主播谷懷萱交往5年，於前年11月修成正果，今日一早便在臉書PO出去年10月二度蜜月的照片，並寫道：「如夢境一般的美景，幸運的是有個人，牽著我一起欣賞」，可以說是閃瞎眾人。

谷懷萱臉書曬出一系列美照，表示這是與老公徐展元二度蜜月的地方，她表示一看到此地巧奪天工的美景，就立刻被震懾住了，尤其看到這邊的動物悠遊自在的生活，讓她頓時體悟到：「每日雍雍碌碌何苦為難自己，連魚鴨都不如，還不快意快活快樂餘生」的人生哲理。

如夢境一般的美景，幸運的是有個人 ＃徐展元後援會... 由我是谷懷萱發佈於 2020年10月6日 星期二

由於湖區相當遼闊，必須走一整天走才能看盡美景，路途中徐展元除了牢牢抓緊她的手、提醒她小心步伐之外，還會共享各自看遍的美麗，讓她不禁感性告白：「人生遇此良人，夫復何求，夫妻倆甜蜜模樣，可以說是羨煞旁人。」

谷懷萱去年10月閃辭主持9年的政論節目《新聞面對面》，對於離職原因不願多談，不過面對許多網友留言打氣，也她難得吐露心聲，表示有段時間被誤解的人謾罵，當時一度心情低落到想結束生命，但還好已經走出低潮。

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(中時新聞網)