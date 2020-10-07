為美豬開放進口，國民黨團總召林為州在立法院經濟委員會對農委會主委陳吉仲飆罵：「無恥」！一時間，與會國、民兩黨立委分為兩陣營互相飆罵：無恥、道歉，混亂中只聽到陳吉仲怒喊：「我不能接受」，場面混亂到主席楊瓊瓔不斷敲捶喊：「肅靜、肅靜」！

陳吉仲7日到立法院經濟委員會今天報告「萊豬進口對國產豬影響」並備詢，林為州在質詢最後拿出「陳吉仲下台」的看板，並對昔日反美豬大將，今成護美豬要角陳吉仲忍不住飆罵：無恥！陳吉仲也怒回：「我不能接受！」

這時只見林為州邊走下台、邊飆罵無恥、無恥的衝向陳吉仲，立即引來在場國、民兩黨立委高度警覺，並兵分兩邊互相護著對方，同時兩方互相開罵：這是人身攻擊道歉、無恥，下台，混亂中只聽到陳吉仲不斷說：「不能罵人、我不能接受」，在混亂中，楊瓊瓔敲捶數十下喊「肅靜、肅靜，要開會了！」等到終於場面回復，楊瓊瓔要求大家問詢，要心平靜和。

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