NBA賽季先前受到疫情影響，導致聯盟將22支球隊移往奧蘭多迪士尼進行「泡泡聯盟」，而各支球隊在被淘汰後，球員們也相繼離開酒店，近日有媒體爆料，休士頓火箭被淘汰後，魏斯布魯克（Russell Westbrook）在退房時竟留下巨額小費給服務人員，肯定他們對球員的照料，如今有媒體也曝光小費金額。

魏斯布魯克近日接受《Bleacher Report》專訪時就坦言，自己退房後有留下小費，但並未透露金額，他說：「他們非常照顧我們，花時間和精力用心地在做他們的工作，給他們小費是正確的事情，而我也喜歡做正確的事情。」

儘管魏斯布魯克不願透露金額，但根據《達拉斯晨報》報導，他當時留下8000美元（23萬新台幣）的小費給酒店人員，而且他退房時還把房間整理地一塵不染。

火箭在季後賽先是與奧克拉荷馬雷霆激戰，在搶七大戰中拿下勝利，不過接下來在西區準決賽交手洛杉磯湖人，只贏了第一戰後就吞下四連敗，最後打包回家；魏斯布魯克季後賽共出賽8場比賽，場均繳出17.9分、7籃板、4.6助攻的成績單。

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(中時新聞網)