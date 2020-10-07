食藥署於昨天公告，由正和製藥股份有限公司所製造的糖尿病用藥驅糖樂持續錠500毫克，需在今年10月23日前完成藥品回收作業，由於該款藥主成分為二甲雙胍（Metformin），加上近期二甲雙胍含有致癌物N-亞硝基二甲胺（N-Nitrosodimethylamine,NDMA）事件頻傳，導致藥廠決定退出國內市場，全面回收二甲雙胍藥品不再製造。

食藥署藥品組科長洪國登指出，正和公司是國內自8月24日宣布啟動製劑販售前應逐批檢驗後，第2家宣布退出二甲雙胍藥品製造的藥廠，但由於這2間藥廠所製造的藥量佔全國整體比例非常低，因此不會對國內二甲雙胍供應造成影響。

洪國登說，食藥署自8月24日宣布啟動二甲雙胍藥品製劑的逐批檢驗後，就有不少藥廠考量到檢驗成本較高，因此決定自行回收市面上的藥品，其中正和公司目前在效期內的還有172批，共4300萬顆，至於先前已回收的瑞士藥廠，最後共收回59萬顆。

洪國登指出，二甲雙胍是第二型糖尿病患不可或缺的第一線控糖用藥，據健保署統計國人年吃10億顆，先前國際研究發現，此藥物有部分製劑被驗出微量的肝毒性致癌物NDMA，因此決定自8月24日起進行逐批清查，確保製劑中是否含有NDMA，其含量必須符合仿單所載之每日最大容許量96ng/日才能販售。

洪國登強調，二甲雙胍是處方用藥，民眾在藥局買不到，且食藥署於8月24日宣布逐批檢驗後，已可確保24日後出廠的二甲雙胍藥品安全，至於已有2家藥廠退出市場，則因產量佔全國比例相當低，估計不會對藥物供應造成任何影響。

(中時 )