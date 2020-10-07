小鬼上月猝逝。（圖／中時資料照片）

黃子佼發文。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

「小鬼」黃鴻升上月猝逝，享年36歲，昨(6日)晚間親友在台北華山Legacy替他舉行一場名為「地球上最浪漫的演唱會」的追思會，前輩吳宗憲、好友KID擔任主持人，初戀楊丞琳也到場，主持人黃子佼稍早透露低調參加沒上台，回家收到助理傳來3張去年同一時間10/6金鐘獎後黃子佼遇見小鬼的照片，現在看來像是小鬼感謝他來參加追思會，讓他直呼不可思議。

小鬼的追思會昨晚7時在華山Legacy舉行，過去和小鬼是華崗五人幫，也是學生時期的初戀對象楊丞琳上台獻唱〈只能想念你〉，她透露兩年前的同一天她在小巨蛋辦演唱會，當天邀到小鬼擔任嘉賓，種種巧合令她嘆：「我沒有想過要用這種方式還他人情」，直言本來猶豫很久不知該不該來，受到小鬼經紀人鼓勵才決定上台致詞。

而黃子佼稍早發文說「看了一場很不真實的演唱會」，他和太太孟耿如都決定不上台，把時間留給更重要的人說話，回家路上助理傳來照片，原來去年的10月6日凌晨正是金鐘獎結束後的慶功宴，他因為得了獎，遇到《玩很大》的製作團隊有點尷尬，沒想到下秒看到小鬼，對方親切上來握手，不介意獎被他拿走。

黃子佼說：「過程我其實都有點淡忘，但三張助理側拍連環照，彷彿也能夠重塑了情節，那時的笑容擁抱及目送，留下了瀟灑自信與風度，抱歉，讓你擦身金鐘獎，有天，我們會再同台的。」並驚訝說：「這巧合也太離譜了」，網友回應：「這3張側拍給人的感覺像是鬼哥最後謝謝大家來參加他的追思會」、「美好的巧合」、「沒注意，還真嚇了一跳」、「溫暖的鬼哥，留給大家太多美好。謝謝佼哥的照片，很像鬼哥跟大家道謝與話別」。

(中時新聞網)