華南銀行副董事長林知延，遭前妻、新光金公主吳欣盈指控，7年前在她座車偷裝GPS非法監控行蹤，被判拘役15天，可易科罰金1萬5000元確定。台北地檢署執行科已發出傳票，通知林知延於10月20日上午10時到案繳罰金。

2011年華南金控第3代長子林知延，與新光金控大公主吳欣盈相戀多年結婚，被喻為王子與公主的世紀婚禮，但雙方結婚後卻因細故屢生爭執，林懷疑當時的妻子吳女疑似出軌，2013年透過律師劉宗欣找徵信社協助，在吳座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而提告。

本案一審判決林無罪，二審改判拘役20天，可易科罰金，案經上訴，遭最高法院撤銷發回高院，高院更一審認為林及劉所裝設的GPS，是為竊他人非公開活動，行為已觸法，考量2人犯後否認犯行，各判拘役15天，可易科罰金。

最高法院8月5日駁回林、劉上訴，全案定讞。北檢日前收到判決書，已發出傳票，通知林在本月20上午到案執行。

(中時 )