美國總統川普指示其政府談判代表停止就推出更多激勵措施與民主黨議員進行的談判，直到大選之後，受此打擊，美國航空類股全面大跌。

川普此舉幾乎粉碎航空業能獲得進一步金援並避免大規模裁員的所有希望。美國航空收跌4.5%，報12.53美元，聯合航空跌3.65%，收在34.88美元。西南航空跌2.4%，為37.58美元，該公司周一表示如果工會員工願意減薪，公司或可避免在明年底前實施無薪假等裁員計畫。達美航空收跌近3%，報31.06美元。

美國最大飛機製造商波音在發布悲觀的飛機需求預測後再遭打擊，周二股價重挫6.8%，收在159.54美元。

在3月通過的250億美元聯邦薪資援助法案於9月30日到期後，美國航空、聯合航空等美國航空業者已經自上周起開始讓32,000多名員工放無薪假。美國航空發布聲明表示：「我們非常難過聽到新冠紓困方案的談判沒有進展，我們仍將繼續說服華府必須採取行動幫助全國各地的勞工，並帶領美國度過這場危機。」

(時報資訊)