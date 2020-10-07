IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）2020年9月營收持穩高檔、年增達2成，帶動第三季營收突破百億關卡、創近9年高點。展望本季，投顧法人預期受ABF載板產能調整及BT載板、PCB需求轉淡影響，第四季營收估將季減近雙位數，但長期營運成長仍看旺。

南電今（7）日股價跟隨大盤開低，雖一度力振翻紅小漲0.41％，惟隨後再度翻黑走跌、一度下跌2.06％至119元，目前跌幅收斂。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超192張、本周迄今續賣超453張。

南電公布9月自結合併營收34.91億元，雖月減3.98％、仍年增達20.23％，為近9年同期高點。帶動第三季合併營收達105.05億元，季增15.4％、年增24.63％，創近9年高點。累計前三季合併營收275.26億元、年增23.33％，改寫同期第3高。

南電受惠高階網通ABF與系統級封裝（SiP）等高值化IC載板產品比重增加、推升平均產品單價（ASP），帶動今年營收成長動能強勁。由於旺季需求暢旺，帶動ABF及BT載板、PCB稼動率均高，公司先前法說時預期第三季營運將較第二季有顯著成長。

展望本季，投顧法人表示，雖受華為禁令出貨歸零影響，但南電對新產品及新客戶已準備就緒、可順勢銜接，惟因產品不同需調整轉換生產，預期將影響載板產出量約2周。整體而言，由於供不應求狀況持續，第四季ABF載板稼動率估維持滿載。

然而，由於逐步進入產業淡季，NB、電視、機上盒等消費性電子需求稍有減弱，將使南電第四季BT載板及PCB需求衰退，投顧法人預期南電今年營運高峰將落於第三季，第四季營收估季減近雙位數，受產能調整及產品組合變動影響，毛利率估略為下滑。

南電指出，將持續拓展5G網通及高速運算（HPC）晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等SiP載板，中國昆山廠自車用PCB轉型發展高密度連接板（HDI），並與客戶合作布局5奈米晶片載板，預計今年底或明年初開始出貨。

投顧法人預期，ABF載板及BT載板估貢獻南電今年營收50％、30％，其中毛利率較高系統級封裝（SiP）占BT載板約25～30％。看好ABF載板將持續供不應求至2022年，明年BT載板亦將受惠SiP需求強勁，對營收貢獻均將持續提升，長期營運成長仍看旺。

(時報資訊)