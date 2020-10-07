歐系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，隨著持續降低量產貢獻營收比重，長線由AI、5G扮演重要引擎，將創意今年每股獲利從4元提高至4.15元，維持創意目標價250元、中立評等。

創意9月合併營收14.08億元、月增加18.8％，年增加86.1％，為單月歷史次高，表現優於預期；創意第三季營收35.29億元，季增加20.6％、年增加45.5％，單季營收寫下7季度來新高。

歐系外資表示，創意第三季營收優於預期，主要是因NRE(委託設計)銷售額增長了167％，在經過第二季的季度下滑34%後，隨著AI、高端網絡、SSD增長驅動下，帶動高級節點中的控制器、伺服器IC業務，帶動創意NRE業務增長，另外，無人機、太陽能和伺服器晶片組的需求也優於預期，成功抵消了遊戲機晶片組的放緩，將創意2020年的每股獲利從4元提高至4.15元，並維持2021年每股獲利8.60元。

歐系外資表示，AI、5G將是創意2021年營運的關鍵增長動力，創意的目標是持續降低量產營收比重，預估2020年為95%、到2021年為82%，接下來的五年將進一步降至50%，同時也拉升5G、AI貢獻，隨著5G帶動更多基站以及晶片的需求，創意將2021年力拚占銷售額的20%，在AI項目上，創意將從事AI培訓和機器視覺領域的研究，預計下半年占比營收6%，且會在2021年開始會有更多的收入，維持創意目標價250元、中立評等。

(時報資訊)