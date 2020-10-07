DRAM廠南亞科(2408)9月營收呈現雙增，將於下周一(10月12日)召開第三季線上法人說明會，將對記憶體景氣發表看法。隨著市場供需尚平衡，第四季記憶體價格走勢可望優於預期，DRAM價格有機會持穩，本土法人持續加碼，股價今早續攻。

南亞科上周在土洋法人聯手買超帶動股價重返季線，本周挾著9月營收回溫的利多，股價持續走高，今早開高走高，盤中漲2元至58.6元，漲幅達3.7%。本土法人持續加碼南亞科，投信近20天共買超10787張，自營商連續兩天共買超992張；外資本周以來則小幅賣超。

南亞科銷售回溫，2020年9月自結營收為55.47億元，為四個月以來新高，月增13.89%，較去年同期增加10.90%。

南亞科第三季營收153.23億元，季減約7%。隨著第三季產品價格持穩，預計第三季營運成績仍有撐，今年1~9月營收達462.32億元，較去年同期增加19.74%。

南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第三季合約價將至少持平。上半年受惠遠距教學與居家辦公，推升伺服器與PC需求成長動能，下半年有機會穩健發展。

原先市場對記憶體景氣看法轉為保守，認為第四季將大跌，但隨著市場供需仍平衡，價格可望優於預期；下游模組廠威剛即指出，整體新增產能有限，配合各家新款5G手機與新一代遊戲主機陸續上市，第四季記憶體價格走勢將優於預期，不僅跌幅可望收斂，DRAM價格有機會持穩發展。

(時報資訊)