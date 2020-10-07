高爾夫球具廠大田(8924)9月營收4.14億元，創32個月來新高，第3季營收11.75億元，刷新12季以來新高。惟多頭對此反應冷淡，今日股價持平開出，多空在平盤附近展望攻防。

大田受惠日系客戶訂單回籠並出貨，美系客戶也加速出貨回補庫存，9月營收4.14億元，創32個月來新高，月增9.74%，年增37.5%；第三季營收11.75億元，季增42.47%，年增16.13%；前9月營收為27.25億元，年減8.62%。

大田2020年上半年受到疫情影響客戶新產品開發時程，同步調整庫存水準，使得上半年營運下滑，不過，下半年客戶訂單回溫，帶動毛利率大幅攀升，進入第4季傳統旺季，營運仍樂觀以待，法人預估，大田2020年全年度獲利將逆勢成長。

展望2021年，大田在部分客戶新開案的開發時間延長至2021年，加上奧運商機，將有助於客戶新產品在1Q21~2Q21陸續投產，有利大田2021年整體營運持續成長。

(時報資訊)