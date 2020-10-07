國民黨主席明年改選，前台北縣長周錫瑋日前證實進行相關準備工作，前黨主席朱立倫勤跑基層躍躍欲試，對此，身兼黨主席的立委江啟臣今天表示，這代表很多人對國民黨寄予厚望，盼國民黨強壯取代民進黨，任何關心國民黨或願意為黨付出奉獻的人，他都很高興且欣慰，從正面角度思考，這不是壞事，國民黨是民主的政黨，歡迎黨內競爭。

江啟臣上午接受中廣「千秋萬世」廣播專訪，談到經歷過陸軍兩棲蛙人訓練，不只讓他體力增強，意志力的磨練讓他受用一輩子，他笑談擔任黨主席後身材一直走樣，但意志力不會改變，國民黨不能因為遇到挫折、遭受奚落就放棄監督民進黨。

講到此時，曾任前高雄市長韓國瑜新聞局長的王淺秋意有所指地說，「被大家奚落的心情有一個人跟你一樣很了解」，隨後又說江啟臣和韓國瑜是好朋友，關係很好，每當外界要見縫插針，此時江啟臣打斷王淺秋，他信心表示「那是無法得逞的」。

雙十國慶即將到來，江啟臣指出，國民黨於1912年開創中華民國，當天上午8點將在黨中央舉行升旗典禮，作為開國政黨將繼續秉持中華民國的理念，落實憲法精神，這就是他帶領國民黨的路線，「R.O.C. forever，永遠的中華民國派」。

江啟臣說，國民黨歷經今年總統敗選、罷韓、市長補選，元氣大傷，短時間內首先要活下來，再來調整體質，重新茁壯，他形容帶領國民黨好比開店，不僅要經營店面、內部要裝修，還要與其他店家競爭，進行三方作戰，雖然國民黨常遭別人唱衰，站在競爭角度可以理解，但不因這些批評自覺沒有未來。

江啟臣認為，在野黨中只有國民黨能真正抗衡民進黨，他舉例，民進黨鴨霸時，佔據主席台抗議的也是國民黨，黨主席就是要讓國民黨在風雨飄搖之際，內部團結，不讓外界分化、見縫插針；國民黨總會走過低谷，上坡雖然艱辛，但永遠相信有一道曙光。

(中時 )