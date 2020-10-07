美前8月對中國農產品出口額 創3年新高 10:412020/10/07 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部數據顯示，2020年前8個月，美國對中國的農產品及相關產品的出口額達到107億美元，創下2017年同期以來最高水平。 根據中美首階段貿易協議，中國承諾2020年進口價值365億美元的美國農產品，但2020年上半年採購嚴重滯後，首8個月進口美國農產品總額僅為全年採購承諾的約29％。不過，中國自4月以來開始加大採購，而許多產品將在當前收獲季後交貨，尚未反映在上述數據中。 (工商 ) #中國 #美中 #進口 #美國 #農產品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和勤自結9月合併營收2.27億元 續創2020年單月新高 15:002020/10/06 財經 美系客戶啟動拉貨 聚鼎9月營收創高 14:322020/10/06 財經 旺季熱 CCL廠前九月營收創高 04:102020/10/06 證券．權證 台灣百和前九月營收 創同期次高 21:522020/10/06 財經 新台幣收盤驚見28字頭、創9年新高 衝破「楊金龍防線」 16:212020/10/06 財經 若中國攻打台灣 蓬佩奧：美會設法緩和區域緊張 22:432020/10/06 國際 房產新秀首案告捷 美勝美「翫美A9」公開1個月賣3成 13:592020/10/06 房市新訊 AIT前處長司徒文交大演講 自詡是美國隊長 18:532020/10/06 寶島 熱門股－金麗科 股價創12年新高 04:102020/10/06 證券．權證 新台幣太強 壽險業前8月匯兌成本近2千億 18:312020/10/06 財經 財經熱門新聞 川普宣稱戰勝病毒遭打臉 比爾蓋茲批美防疫可悲 - 財經 台幣猛爆 衝破29元 散戶賺錢機會來了 - 財經 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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