美國農業部數據顯示，2020年前8個月，美國對中國的農產品及相關產品的出口額達到107億美元，創下2017年同期以來最高水平。

根據中美首階段貿易協議，中國承諾2020年進口價值365億美元的美國農產品，但2020年上半年採購嚴重滯後，首8個月進口美國農產品總額僅為全年採購承諾的約29％。不過，中國自4月以來開始加大採購，而許多產品將在當前收獲季後交貨，尚未反映在上述數據中。

(工商 )