美國總統川普出院當晚，狂發十多條推特，甚至還說出自己比二十年前的他更好的發言，重症暨胸腔醫師黃軒表示，川普應該是重症病況，而使用強效類固醇確實救了他但一系列常見的副作用，其實也傷了他，從他種種行為看來，也許他的身心受創中。

黃軒表示，昨晚看到美國總統川普一下子發了10幾條推特，加上今早看到川普說自己「比20年前的他更好」的發言，讓醫師忍不住心想，種種舉動恐與強效類固醇「地塞米松」的副作用有關，讓病人超有精神、躁動難安，才會反覆高頻率的做一件事情。

黃軒指出，就他自己的經驗，重症患者使用此藥會「很high」、「自我感覺精神特好」，通常也會使患者本身與家屬解讀成病情獲得控制！但其實重症醫師平常不太用此藥，僅在「重症患者，須急速搶救」和「重症安寧，末期患者緩和醫療」才用。

黃軒解釋，重症患者因為免疫細胞風暴的緣故，而不得不先使用，先將風暴解除，再攻破對手，而川普究竟是否為重症，其實老和胖兩大高危險因子都在他身上，以美國為例，每10個死亡的重症案例，有8人是超過65歲以上的老人，而川普今年已74歲！

黃軒引述法國研究說，肥胖的確診者入住加護病房治療的風險，較非肥胖病人高74% 、死亡風險也高出48% ，而川普發病一開始，發燒、咳嗽，就馬上合併了血氧濃度跌至93% （正常健康人：98-100%），表示身體肺泡受大量病毒攻擊。

黃軒也說，在英國政府已立即授權使用地塞米松治療「重症患者」，對於需要使用呼吸器的患者而言，死亡風險可從40％降低到28％；對於需氧氣補助者，像是川普，其死亡風險可自25％降至20％。但此藥對症狀較輕者則是沒有治療效果。

黃軒表示，許多研究顯示，這種強效類固醇對輕症患者反而有害，因為會抑制患者自身的免疫反應。因此川普應是重症病況，因為此藥是用在重症患者身上，且常見副作用，胃口大開、精神很high、燥動不安、失眠、頭痛眩暈、情緒不穩。

黃軒最後也祝福川普在未來七至十天早日康復，度過重病狀況，強效類固醇對於重症血氧濃度不足者，確實救了他，但由於是屬於「高劑量的類固醇」其實也傷害了他，尤其是食慾超好、精神超好等狀況，也許他的「身心靈」都在受創中。

【本文獲黃軒醫師授權】

(中時新聞網)